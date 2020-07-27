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Суд в Саратове продлил арест рецидивисту, зверски убившему девятилетнюю Лизу

Новое заседание назначено на 3 августа.

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Михаил Туватин. Фото © VK / "Плохие новости"

В Саратове прошло закрытое заседание суда по уголовному делу Михаила Туватина, который осенью 2019 года зверски убил девятилетнюю школьницу Лизу.

Обвиняемому в изнасиловании и расправе над несовершеннолетней продлили срок содержания под стражей до 15 января 2021 года. Новое заседание по делу об убийстве назначено на 3 августа. Оно пройдёт в суде первой инстанции.

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Михаил Туватин затащил ребёнка в гараж сразу же после вопроса девочки о том, кому принадлежит это помещение.

Напомним, 9 октября 2019 года в Саратове девятилетняя девочка ушла в школу, где так и не появилась. Её больше суток искали всем городом, после чего тело ребёнка нашли в гаражах. По подозрению в убийстве задержали Михаила Туватина, который ранее был судим за изнасилование, педофилию и кражи. Бывшему заключённому предъявили обвинение в расправе над ребёнком, его признали вменяемым. Лайф рассказывал, за какие преступления Туватин провёл в местах лишения свободы девять лет.

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Михаил Туватин (или его полный тёзка с совпадающей датой рождения) надеялся найти подругу по переписке, когда отбывал предыдущий срок.

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