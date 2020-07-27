В Костромской области нашли девятилетнюю девочку, которая ушла из дома накануне — видео

В Костромской области сотрудникам Следственного комитета вместе с волонтёрами поискового отряда "Лиза алерт" удалось найти пропавшую девятилетнюю девочку. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

Родители малышки обратились к правоохранителям накануне вечером. Выяснилось, что девочка ушла из дома, никому об этом не сообщив, и пропала. Взрослые сначала пытались самостоятельно отыскать ребёнка, но вскоре обратились за помощью.

Поисками малышки, которые длились всю ночь, занимались следователи, криминалисты, сотрудники УМВД РФ, в том числе кинолог с собакой, добровольцы отряда "Лиза алерт" и местные жители. Девочку обнаружили около пяти часов утра в поле за лесом в пяти километрах от села Воронье, где она живёт. Вместе с мамой ребёнка доставили в больницу для обследования.