Вспышку коронавируса зафиксировали на золотом руднике в Красноярском крае

На золотодобывающем Васильевском руднике в Красноярском крае зарегистрирован рост случаев коронавируса. Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.
Заболевание подтвердилось у 56 человек, у 40 из них — в прошедшую субботу.
— Сейчас проводятся необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия, в ходе которых также были выявлены последние случаи инфицирования, — говорится в сообщении.
За сутки в России выявили ещё 5 635 случаев коронавирусаВ Москве стало больше на 694 пациента с CoViD-19.
Напомним, ранее вспышку CoViD-19 зафиксировали в детском лагере в Новокузнецке Кемеровской области. Коронавирус подтвердился у шести сотрудников учреждения. Всех, кто контактировал с носителями, поместили под наблюдение. Лагерь закрыт, на территории проведена обработка.