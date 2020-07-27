Вспышку коронавируса зафиксировали на золотом руднике в Красноярском крае

На золотодобывающем Васильевском руднике в Красноярском крае зарегистрирован рост случаев коронавируса. Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Заболевание подтвердилось у 56 человек, у 40 из них — в прошедшую субботу.

— Сейчас проводятся необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия, в ходе которых также были выявлены последние случаи инфицирования, — говорится в сообщении.