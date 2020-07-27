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Вспышку коронавируса зафиксировали на золотом руднике в Красноярском крае

Заболевание выявили у 56 человек.

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Фото © Pixabay

На золотодобывающем Васильевском руднике в Красноярском крае зарегистрирован рост случаев коронавируса. Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Заболевание подтвердилось у 56 человек, у 40 из них — в прошедшую субботу.

Сейчас проводятся необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия, в ходе которых также были выявлены последние случаи инфицирования, — говорится в сообщении.

За сутки в России выявили ещё 5 635 случаев коронавируса

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Напомним, ранее вспышку CoViD-19 зафиксировали в детском лагере в Новокузнецке Кемеровской области. Коронавирус подтвердился у шести сотрудников учреждения. Всех, кто контактировал с носителями, поместили под наблюдение. Лагерь закрыт, на территории проведена обработка.

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