Тренер рассказала, как с помощью бега повысить иммунитет к вирусным инфекциям
Здоровым людям специалист также рекомендовала заниматься с дыхательным тренажёром.
Ежедневный бег, продолжительность которого составляет от получаса до 60 минут, улучшает лёгочные функции организма и повышает иммунитет к вирусным инфекциям. Об этом тренер организации "Беговое сообщество" Светлана Уварова рассказала в беседе с агентством городских новостей "Москва".
Специалист отметила, что главное — правильный подход к вопросу. Необходимо учитывать интенсивность работы, так как при быстром темпе бега уходит часть кислорода.
— Умеренная ежедневная активность от 30 до 60 минут поможет вашей иммунной системе держать вирусы в страхе, — сказала эксперт.
Уварова напомнила о необходимости восстановления организма и соблюдении мер предосторожности после интенсивных длительных тренировок, марафонов и соревнований. Здоровым людям, у которых отсутствуют противопоказания, она рекомендовала каждый день в течение нескольких минут заниматься с дыхательным тренажёром, создающим сопротивление на вдох.
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