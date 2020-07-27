Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Пусть ездит голограмма. На Украине предложили запретить Зеленскому совершать официальные визиты

Авторы петиции уверены, что украинский лидер несёт с собой несчастья туда, куда приезжает.

196

Фото © ТАСС / Иван Николаев

На Украине создали петицию, согласно которой необходимо запретить президенту страны Владимиру Зеленскому осуществлять официальные визиты в другие государства, так как "после них происходят одни несчастья". Текст петиции опубликован на официальном сайте лидера Незалежной.

Поскольку визиты Владимира Зеленского сопровождаются несчастными случаями в местах, где он побывал с официальным визитом (Париж, Оман, Прикарпатье и многие другие), в целях безопасности наших граждан предлагаю отменить их, — говорится в документе.

Депутаты Рады вновь призвали Зеленского уйти в отставку

Такое заявление было сделано после нападения на одного из народных избранников.

Автор петиции предлагает оставить только поездки Зеленского в Москву, а на остальных встречах заменять его голограммой или транслировать выступления по смартфону.

В настоящее время продолжается сбор подписей. За три дня после опубликования инициативы в её поддержку выступило уже более полутора тысяч человек из 25 тысяч необходимых для рассмотрения петиции.

"Детские игры". Пушков раскритиковал Зеленского из-за невыполнения минских соглашений

По его словам, украинский лидер "выдумывает всякие отсрочки", чтобы не действовать согласно договорённостям.

Ранее Лайф сообщал, что инициатива с требованием отставки Зеленского собрала необходимое количество голосов.

Выбор редакции

Loading...