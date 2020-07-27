Пусть ездит голограмма. На Украине предложили запретить Зеленскому совершать официальные визиты

На Украине создали петицию, согласно которой необходимо запретить президенту страны Владимиру Зеленскому осуществлять официальные визиты в другие государства, так как "после них происходят одни несчастья". Текст петиции опубликован на официальном сайте лидера Незалежной.

— Поскольку визиты Владимира Зеленского сопровождаются несчастными случаями в местах, где он побывал с официальным визитом (Париж, Оман, Прикарпатье и многие другие), в целях безопасности наших граждан предлагаю отменить их, — говорится в документе.

Автор петиции предлагает оставить только поездки Зеленского в Москву, а на остальных встречах заменять его голограммой или транслировать выступления по смартфону.

В настоящее время продолжается сбор подписей. За три дня после опубликования инициативы в её поддержку выступило уже более полутора тысяч человек из 25 тысяч необходимых для рассмотрения петиции.