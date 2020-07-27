Житель Петербурга топором расчленил жену и выбросил туловище из окна квартиры

Туловище женщины без головы, рук и ног было найдено у дома в Выборгском районе Санкт-Петербурга ночью 27 июля. Следователи городского ГСУ СК РФ возбудили уголовное дело об убийстве, сообщается на сайте ведомства.

По подозрению в расправе был задержан муж убитой. По данным следствия, он поссорился с женой и в ходе конфликта ударил её по голове топором не менее трёх раз. После этого подозреваемый отрубил голову, верхние и нижние конечности супруги и спрятал их в чемодане. Туловище девушки он выбросил из окна квартиры.

Как стало известно Лайфу, погибшей было 23 года, её супругу — 28 лет. На днях пара отпраздновала годовщину свадьбы — два года.

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося, будут проведены необходимые экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.