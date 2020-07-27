Всё лучшее от бабушки. Внучка Ротару восхитила подписчиков идеальной фигурой — видео

19-летняя внучка певицы Софии Ротару, София Евдокименко, показала шикарную фигуру. Модель опубликовала на своей странице в "Инстаграме" кадры с побережья, представ перед подписчиками в купальнике. Девушка наглядно продемонстрировала, что гены ей достались от бабушки.

Подписчики восхитились формами девушки, назвав её параметры идеальными. Некоторые из пользователей Сети даже заявили, что Софии надо сниматься в кино.

Напомним, ранее промоутер Евгений Морозов рассказал, сколько стоит выступление певицы Софии Ротару. Сейчас цена в четыре раза больше, чем в конце 90-х, хотя и тогда это были крупные суммы. По словам Морозова, "если у тебя поёт Ротару, ты на коне".