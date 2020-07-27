Нутрициолог раскрыла смертельную опасность картофельного пюре

Картофельное пюре может ускорить в организме патологические процессы, приводящие к возникновению бляшек на стенках артерий. Об этом рассказала консультант по нутрициологии Мариса Мур, передаёт Express.

По словам специалиста, здоровое блюдо превращается в "жировую бомбу замедленного действия", когда в него добавляют масло, сливки, молоко, сметану или сливочный сыр. В результате у человека, съевшего пюре, повышается уровень холестерина.

При скоплении слишком большого количества холестерина в организме артерии забиваются бляшками. Чтобы прокачать кровь и обеспечить все органы кислородом, сердце начинает работать гораздо быстрее, что в перспективе приводит к его более быстрому износу.