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Нутрициолог раскрыла смертельную опасность картофельного пюре

В качестве альтернативы доктор предложила употреблять в пищу запечённую с овощами и сметаной картошку.

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Фото © Pixabay

Картофельное пюре может ускорить в организме патологические процессы, приводящие к возникновению бляшек на стенках артерий. Об этом рассказала консультант по нутрициологии Мариса Мур, передаёт Express.

По словам специалиста, здоровое блюдо превращается в "жировую бомбу замедленного действия", когда в него добавляют масло, сливки, молоко, сметану или сливочный сыр. В результате у человека, съевшего пюре, повышается уровень холестерина.

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Эксперты полагают, что картофель может стать хорошей альтернативой для спортсменов, употребляющих специальный углеводный гель.

При скоплении слишком большого количества холестерина в организме артерии забиваются бляшками. Чтобы прокачать кровь и обеспечить все органы кислородом, сердце начинает работать гораздо быстрее, что в перспективе приводит к его более быстрому износу.

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