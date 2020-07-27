В Москве горит женское СИЗО № 6

Пожар произошёл в женском СИЗО № 6 на Шоссейной улице в столичном районе Печатники. Очевидцы наблюдают на месте густой чёрный дым. По информации Лайфа, на территории следственного изолятора загорелась пекарня. Арестантки были эвакуированы в прогулочные зоны, информация о пострадавших не поступала.

Отметим, что с 1987 по 1993 год на месте Следственного изолятора № 6 располагался женский лечебно-трудовой профилакторий. Затем МВД России приняло решение на его базе открыть женский следственный изолятор на 810 мест. На территории организована производственная деятельность по пошиву швейных изделий, имеется своя типография, а в хозяйственном дворе есть теплица, где с ранней весны выращиваются овощи и зелень.