Японские учёные: Богатые мужчины сталкиваются с гипертонией чаще, чем бедные

Медики выявили любопытную закономерность между благосостоянием мужчин и риском возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, а в частности гипертонии. Оказалось, что у богатых вероятность стать пациентом кардиолога намного выше.
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В основе экспертных выводов лежит исследование доктора Синго Янагия из Высшей медицинской школы Университета Хоккайдо. На 84-м ежегодном научном собрании Японского общества циркуляции (JCS 2020) он рассказал, как в течение двух лет наблюдал за состоянием 4,5 тысячи пациентов, которых разделил на четыре группы в соответствии с их доходами. Все они в обычной жизни имели нормальное давление, а продолжительность их рабочего дня и условия труда были примерно сопоставимы. Единственной разницей был доход и, соответственно, уровень жизни.
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У самых богатых пациентов доктора Янагия вероятность повышенного давления оказалась почти в два раза больше. А вот женщины с самыми высокими доходами, напротив, имели меньший риск развития гипертонии, чем их коллеги, труд которых оплачивался менее щедро.
— Мужчины с более высокими доходами должны улучшить свой образ жизни, чтобы предотвратить высокое кровяное давление. Речь идёт о здоровом питании, физических упражнениях и контроле веса. Употребление алкоголя должно быть умеренным, — предупреждает японский специалист.
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