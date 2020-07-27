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Неизвестный расстрелял мужчину в Южном Бутове

Сейчас злоумышленника ищет полиция.

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Фото © Pixabay

Неизвестный мужчина в ходе конфликта устроил стрельбу в Южном Бутове в Москве, в результате пострадал один человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичное ГУ МВД России.

Инцидент произошёл на Типографской улице в Южном Бутове. В ходе конфликта мужчина открыл огонь, по предварительным данным, из травматического пистолета по своему оппоненту и, ранив его, скрылся с места происшествия, — говорится в сообщении.

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Стрелка ищут правоохранители.

Сейчас злоумышленника разыскивают полицейские, проводится проверка.

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