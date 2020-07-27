Неизвестный расстрелял мужчину в Южном Бутове

Неизвестный мужчина в ходе конфликта устроил стрельбу в Южном Бутове в Москве, в результате пострадал один человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичное ГУ МВД России.
— Инцидент произошёл на Типографской улице в Южном Бутове. В ходе конфликта мужчина открыл огонь, по предварительным данным, из травматического пистолета по своему оппоненту и, ранив его, скрылся с места происшествия, — говорится в сообщении.
Конфликт у бара в центре Уфы закончился стрельбой, есть раненый — видеоСтрелка ищут правоохранители.
Сейчас злоумышленника разыскивают полицейские, проводится проверка.