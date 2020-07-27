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Лайф публикует кадры из гаража в Химках, где был нейтрализован террорист

Мужчина планировал совершить массовый расстрел людей в Москве.

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Видео © LIFE

Гараж, около которого сотрудники ФСБ сегодня нейтрализовали террориста, находится в полуразрушенном состоянии, а внутри осталось немного старых вещей. Лайф публикует видео с места происшествия.

На кадрах видно, что в помещении остался старый радиатор, пакеты с неизвестным содержимым и несколько книг.

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Четверо боевиков при задержании начали отстреливаться.

Напомним, сотрудники ФСБ выявили у заброшенных гаражей в Химках мужчину, который открыл огонь по правоохранителям при попытке задержания, его нейтрализовали. Он готовил массовый расстрел в людном месте.

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