Лайф публикует кадры из гаража в Химках, где был нейтрализован террорист

Видео © LIFE

Гараж, около которого сотрудники ФСБ сегодня нейтрализовали террориста, находится в полуразрушенном состоянии, а внутри осталось немного старых вещей. Лайф публикует видео с места происшествия.

На кадрах видно, что в помещении остался старый радиатор, пакеты с неизвестным содержимым и несколько книг.