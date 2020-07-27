ОСК в 2020 году сдаст 22 гражданских судна

Президент РФ Владимир Путин встретился с главой Объединённой судостроительной корпорации Алексеем Рахмановым, который сообщил российскому лидеру, что ОСК в 2020 году рассчитывает сдать заказчикам 22 гражданских судна.

— На сегодняшний день объём производства уже достиг в 2019 году 58 миллиардов рублей, в 2020 году мы рассчитываем на то, что выручка достигнет 92 миллиардов рублей. В этом году мы планируем сдать заказчикам 22 гражданских судна, — сообщил Рахманов.

Он добавил, что по программе до 2030 года объём строительства составит 486 судов на верфях ОСК. Также корпорация передаст в этом году Военно-морскому флоту РФ 14 боевых кораблей. При этом, по словам Рахманова, всего в проекте сегодня находятся 50 судов.

Напомним, ранее глава Объединённой судостроительной корпорации Алексей Рахманов заявил, что в декабре 2020 года головная атомная подводная лодка (АПЛ) "Казань" модернизированного проекта 885М будет передана ВМФ России. Отмечается, что среди прочего она будет оснащаться гиперзвуковыми ракетами "Циркон".