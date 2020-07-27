Экс-замглавы Минобрнауки Лукашевич предъявили обвинение в мошенничестве

Обвинение в мошенничестве в особо крупном размере предъявлено бывшему заместителю главы Министерства образования и науки РФ Марине Лукашевич и её предполагаемому подельнику — бывшему начальнику управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаилу Попову. Об этом со ссылкой на адвоката последнего, Виталия Басова, сообщает ТАСС.
— Вину они оба не признают, — отметил собеседник агентства.
Замминистра Лукашевич подозревают в хищении 40 млн рублей, но были ещё 50 миллионов госзаказовЗамминистра обрнауки Марина Лукашевич и бывший директор госзакупок министерства Михаил Попов задержаны по подозрению в хищении 40 миллионов рублей. Это серьёзное обвинение и немалые деньги, но, возможно, ещё не все. Лайф нашёл других участников скандальной схемы и ещё 50 млн на спорных госконтрактах.
Напомним, ранее в Москве задержали двух человек по делу о хищении бюджетных средств. Сотрудники полиции провели более 30 обысков дома и на рабочих местах фигурантов. Позже выяснилось, что одна из подозреваемых — замминистра образования и науки Марина Лукашевич. Её арестовали до 16 августа. От занимаемой должности Лукашевич освободил премьер Михаил Мишустин.