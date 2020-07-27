Экс-замглавы Минобрнауки Лукашевич предъявили обвинение в мошенничестве

Замминистра Лукашевич подозревают в хищении 40 млн рублей, но были ещё 50 миллионов госзаказов Замминистра обрнауки Марина Лукашевич и бывший директор госзакупок министерства Михаил Попов задержаны по подозрению в хищении 40 миллионов рублей. Это серьёзное обвинение и немалые деньги, но, возможно, ещё не все. Лайф нашёл других участников скандальной схемы и ещё 50 млн на спорных госконтрактах.