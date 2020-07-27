Во Вьетнаме зафиксировали вспышку более агрессивного типа коронавируса

Четыре новых случая заражения коронавирусом были зафиксированы за последние дни во Вьетнаме, где на протяжении трёх месяцев не было выявлено ни одного случая локальной передачи инфекции. Вспышка вызвана новым типом вируса, ранее не встречавшимся в азиатской стране.

Первым новым пациентом с CoViD-19 стал 57-летний мужчина, обратившийся за помощью к врачам с симптомами гриппа 20 июля. Сейчас он находится в критическом состоянии, его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких, передаёт Би-би-си. Заражённый контактировал с более чем 100 людьми, однако ни у одного из них коронавирус не обнаружили.

После выявления ещё трёх новых пациентов с инфекцией власти приняли решение закрыть для туристов на 14 дней город Дананг. С прибрежного курорта будет эвакуировано порядка 80 тысяч отдыхающих, в основном вьетнамцы.

Дипломаты Посольства РФ призвали находящихся во Вьетнаме россиян следовать рекомендациям местных властей, соблюдать профилактические меры и воздержаться от поездок в регионы центральной части азиатской страны.