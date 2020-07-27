В Роспотребнадзоре выяснили, что убивает вирусы за 30 секунд

Специалисты Роспотребнадзора выяснили, какое средство для обеззараживания поверхностей является наиболее эффективным и позволяет быстро убивать вирусы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что было протестировано несколько десятков различных веществ, среди которых хлоросодержащие и спиртосодержащие дезинфектанты, средства на основе четвертичных аммониевых соединений третичных аминов.

— Было показано, что все эти дезинфектанты быстро и эффективно убивают вирус. Этиловый и изопропиловый спирты даже в концентрации 30% способны уничтожить до миллиона вирусных частиц за 30 секунд, — говорится в сообщении.

При этом такой же эффективностью обладают и хлоросодержащие средства, которые за несколько десятков секунд полностью убивают вирусы. А дезинфектанты на основе третичных и четвертичных аминов обеззараживают поверхность только в течение нескольких минут.