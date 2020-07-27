Онищенко оценил выводы американских учёных о связи диабета и тяжёлых осложнений при заражении CoViD-19

Ещё в самом начале появления новой коронавирусной инфекции специалисты занесли в группу риска пожилых людей, а также пациентов с онкологическими и эндокринными заболеваниями и проблемами с сердцем. Об этом напомнил депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, комментируя выводы учёных из Штатов о связи диабета и тяжёлых осложнений при заражении CoViD-19.
Специалист согласился с утверждением американских коллег и отметил, что степень риска зависит от качества оказания медицинской помощи, своевременности выявления инфекции и полноты лечения.
— У американцев вообще сейчас очень серьёзная ситуация, видимо, они делают выводы на основании своих случаев. У нас немного другая схема лечения, — сказал Онищенко в эфире НСН.
Онищенко рассказал, как не перепутать коронавирус с гриппомБывший главный санитарный врач отметил, что дети на CoViD-19 реагируют, как правило, менее активно.
Напомним, специалисты Калифорнийского университета в Сан-Франциско пришли к выводу, что диабет протекает гораздо тяжелее и даёт более тяжёлые осложнения в случае заражения коронавирусом. По данным центров по контролю и профилактике заболеваний США, больные диабетом, заразившиеся CoViD-19, в 12 раз чаще подвержены летальным исходам, им в шесть раз чаще требуется госпитализация.