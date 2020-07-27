Онищенко оценил выводы американских учёных о связи диабета и тяжёлых осложнений при заражении CoViD-19

Ещё в самом начале появления новой коронавирусной инфекции специалисты занесли в группу риска пожилых людей, а также пациентов с онкологическими и эндокринными заболеваниями и проблемами с сердцем. Об этом напомнил депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, комментируя выводы учёных из Штатов о связи диабета и тяжёлых осложнений при заражении CoViD-19.

Специалист согласился с утверждением американских коллег и отметил, что степень риска зависит от качества оказания медицинской помощи, своевременности выявления инфекции и полноты лечения.

— У американцев вообще сейчас очень серьёзная ситуация, видимо, они делают выводы на основании своих случаев. У нас немного другая схема лечения, — сказал Онищенко в эфире НСН.