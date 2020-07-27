"Зенит" объявил о переходе игрока "Ливерпуля"

— Я счастлив и горд из-за того, что перешёл в "Зенит". Хочу поблагодарить Сергея Семака и Александра Медведева за то, что этот переход состоялся, — признался футболист. — Знал, что "Зенит" — самая сильная команда России, чемпион двух последних лет, а в этом сезоне — ещё и обладатель кубка. Для меня это было важно не только из-за статуса, но ещё и потому, что в этом клубе меня ждут сильные партнёры.