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"Зенит" объявил о переходе игрока "Ливерпуля"

31-летний защитник Деян Ловрен подписал трёхлетний контракт с петербургской командой.

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Фото © Пресс-служба ФК "Зенит"

Футбольный "Зенит" объявил о трансфере игрока "Ливерпуля" и сборной Хорватии Деяна Ловрена. По информации иностранных СМИ, сумма трансфера составила 12 миллионов евро.

Я счастлив и горд из-за того, что перешёл в "Зенит". Хочу поблагодарить Сергея Семака и Александра Медведева за то, что этот переход состоялся, — признался футболист. — Знал, что "Зенит" — самая сильная команда России, чемпион двух последних лет, а в этом сезоне — ещё и обладатель кубка. Для меня это было важно не только из-за статуса, но ещё и потому, что в этом клубе меня ждут сильные партнёры.

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За "Ливерпуль" Ловрен провёл 185 матчей, где забил восемь мячей. Также он является чемпионом Англии (2019/20) и победителем Лиги чемпионов (2018/19).

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