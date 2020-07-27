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"Динамо" расторгло контракты с семью футболистами, включая Панченко

У всех этих игроков истекают контракты, которые было решено не продлевать.

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Фото © Пресс-служба ФК "Динамо"

Футбольный клуб "Динамо" объявил о том, что расстаётся с Романом Нойштедтером, Артуром Юсуповым, Оскаром Хильемарком, Кириллом Панченко, Владимиром Рыковым, Жоаозиньо и Антоном Сосниным. У всех у них истекают контракты 31 июля.

Мы благодарим каждого из игроков за самоотдачу, честное и ответственное отношение к делу, которые они всегда демонстрировали в период выступлений за наш клуб. Желаем футболистам дальнейших успехов в карьере, ярких матчей и новых достижений, — говорится в заявлении клуба.

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