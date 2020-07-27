"Динамо" расторгло контракты с семью футболистами, включая Панченко

Футбольный клуб "Динамо" объявил о том, что расстаётся с Романом Нойштедтером, Артуром Юсуповым, Оскаром Хильемарком, Кириллом Панченко, Владимиром Рыковым, Жоаозиньо и Антоном Сосниным. У всех у них истекают контракты 31 июля.
⚡ Команду покидают 7 футболистов, контракты которых истекают 31 июля и не будут продлены ➡️ https://t.co/ShuRbJTBSB#ДинамоМосква #твоякоманДа pic.twitter.com/yK6QJBZHxK— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) July 27, 2020
— Мы благодарим каждого из игроков за самоотдачу, честное и ответственное отношение к делу, которые они всегда демонстрировали в период выступлений за наш клуб. Желаем футболистам дальнейших успехов в карьере, ярких матчей и новых достижений, — говорится в заявлении клуба.