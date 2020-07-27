В ВОЗ заявили об усилении пандемии коронавируса в мире

Пандемия CoViD-19 в мире усиливается, а количество зафиксированных случаев практически удвоилось за два с половиной месяца. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус.

— В ВОЗ поступили сообщения о почти 16 миллионах случаев заболевания и о более 640 тысячах умерших. Пандемия продолжает ускоряться. <...> За последние шесть недель число случаев заболевания практически удвоилось, — рассказал он на брифинге в Женеве.