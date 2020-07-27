ФСБ предотвратила теракт в Москве — видео

Видео © ФСБ РФ

ФСБ предотвратила теракт в Москве. Гражданин одной из стран Центральной Азии, связанный с террористами, готовил массовый расстрел в людном месте.

— В районе заброшенных гаражей в Химках был выявлен подозрительный мужчина, который при попытке задержания и проверки открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов из автоматического огнестрельного оружия. В результате ответных действий преступник был нейтрализован, — говорится в сообщении.

По данным источника Лайфа, ранее правоохранителям поступило сообщение, что в гаражах хранится оружие и боеприпасы. И действительно, при осмотре места происшествия силовики нашли автомат АКС-74У, три снаряжённых магазина, две гранаты Ф-l и 1 гранату РГД.

А на съёмной квартире злоумышленника обнаружены вещественные доказательства того, что он был связан с террористами. Сейчас ФСБ ищет его возможных соучастников.