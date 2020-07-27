ФСБ предотвратила теракт в Москве — видео

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ФСБ предотвратила теракт в Москве. Гражданин одной из стран Центральной Азии, связанный с террористами, готовил массовый расстрел в людном месте.
— В районе заброшенных гаражей в Химках был выявлен подозрительный мужчина, который при попытке задержания и проверки открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов из автоматического огнестрельного оружия. В результате ответных действий преступник был нейтрализован, — говорится в сообщении.
По данным источника Лайфа, ранее правоохранителям поступило сообщение, что в гаражах хранится оружие и боеприпасы. И действительно, при осмотре места происшествия силовики нашли автомат АКС-74У, три снаряжённых магазина, две гранаты Ф-l и 1 гранату РГД.
А на съёмной квартире злоумышленника обнаружены вещественные доказательства того, что он был связан с террористами. Сейчас ФСБ ищет его возможных соучастников.
Напомним, ранее, 17 июля, ФСБ предотвратила теракт в Хабаровске. 32-летний гражданин центральноазиатской республики планировал в людном месте привести в действие зажигательные устройства. Сейчас он задержан. А 22 июля стало известно о предотвращении нападения в Нальчике.