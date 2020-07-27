Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

ФСБ предотвратила теракт в Москве — видео

По данным спецслужбы, гражданин одной из стран Центральной Азии готовил массовый расстрел людей.

3074

Видео © ФСБ РФ

ФСБ предотвратила теракт в Москве. Гражданин одной из стран Центральной Азии, связанный с террористами, готовил массовый расстрел в людном месте.

В районе заброшенных гаражей в Химках был выявлен подозрительный мужчина, который при попытке задержания и проверки открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов из автоматического огнестрельного оружия. В результате ответных действий преступник был нейтрализован, — говорится в сообщении.

По данным источника Лайфа, ранее правоохранителям поступило сообщение, что в гаражах хранится оружие и боеприпасы. И действительно, при осмотре места происшествия силовики нашли автомат АКС-74У, три снаряжённых магазина, две гранаты Ф-l и 1 гранату РГД.

А на съёмной квартире злоумышленника обнаружены вещественные доказательства того, что он был связан с террористами. Сейчас ФСБ ищет его возможных соучастников.

В СБУ назвали терактом захват заложников в Луцке

Ранее с террористом начались переговоры.

Напомним, ранее, 17 июля, ФСБ предотвратила теракт в Хабаровске. 32-летний гражданин центральноазиатской республики планировал в людном месте привести в действие зажигательные устройства. Сейчас он задержан. А 22 июля стало известно о предотвращении нападения в Нальчике.

Выбор редакции

Loading...