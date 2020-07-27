Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Машина вылетела в канал. Пять человек погибли в ДТП под Волгоградом

Личности жертв аварии устанавливаются.

770

Автомобиль с пятью погибшими обнаружили в оросительном канале в селе Верхнепогромном Среднеахтубинского района Волгоградской области, информирует пресс-служба областного ГУ МВД РФ.

Фото © МВД

1 / 3

В ходе выезда и осмотра в салоне были обнаружены тела пятерых человек: трёх женщин и двоих мужчин. По предварительным данным, в утренние часы водитель не справился с управлением и допустил съезд в канал. На месте обнаружения работает следственно-оперативная группа, устанавливаются личности погибших, — поясняется в сообщении, размещённом на сайте ведомства.

Смят, как консервная банка. Лайф публикует видео с места смертельного ДТП с минивэном в Туве

Пострадавшие с различными травмами госпитализированы.

В Среднеахтубинский район выехали врио начальника регионального УГИБДД , а также автотехники экспертно-криминалистического центра и следователи.

Выбор редакции

Loading...