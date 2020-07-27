Машина вылетела в канал. Пять человек погибли в ДТП под Волгоградом

— В ходе выезда и осмотра в салоне были обнаружены тела пятерых человек: трёх женщин и двоих мужчин. По предварительным данным, в утренние часы водитель не справился с управлением и допустил съезд в канал. На месте обнаружения работает следственно-оперативная группа, устанавливаются личности погибших, — поясняется в сообщении, размещённом на сайте ведомства.