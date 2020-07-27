Машина вылетела в канал. Пять человек погибли в ДТП под Волгоградом

Автомобиль с пятью погибшими обнаружили в оросительном канале в селе Верхнепогромном Среднеахтубинского района Волгоградской области, информирует пресс-служба областного ГУ МВД РФ.
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— В ходе выезда и осмотра в салоне были обнаружены тела пятерых человек: трёх женщин и двоих мужчин. По предварительным данным, в утренние часы водитель не справился с управлением и допустил съезд в канал. На месте обнаружения работает следственно-оперативная группа, устанавливаются личности погибших, — поясняется в сообщении, размещённом на сайте ведомства.
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В Среднеахтубинский район выехали врио начальника регионального УГИБДД , а также автотехники экспертно-криминалистического центра и следователи.