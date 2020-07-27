Названы регионы, где в сентябре может пройти электронное голосование

Электронное голосование на дополнительных выборах депутатов Госдумы 13 сентября может пройти в Курской и Ярославской областях — в Сеймском одномандатном избирательном округе №110 и Ярославском одномандатном округе №194. Такое решение рассматривает на заседании ЦИК.

— Будут предоставлены возможности тем избирателям, у которых есть подтверждённая учётная запись на портале Госуслуг, проголосовать дистанционно, если у них такое желание будет. Число подтверждённых учетных записей сегодня в Курской области 294 тысячи, в Ярославской — 295 тысяч, — рассказал зампредседателя ЦИК Николай Булаев.