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"Давно хотел всё поменять". Тимати уходит из Black Star и готовит новый альбом

Исполнитель признался, что любит вызовы судьбы, которые не дают закостенеть.

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Фото © Instagram / timatiofficial

Российский рэпер Тимати сообщил, что покидает музыкальный лейбл Black Star. Он пояснил, что его миссия "подошла к концу".

С 27 июля Тимати стал "независимым агентом с полным каталогом и торговыми знаками". Исполнитель больше не имеет отношения к деятельности компании и не занимается её артистами. При этом Юнусов сохранил учредительские доли и права в нескольких проектах, три компании перешли в его ответственность.

Что касается меня, то я давно хотел всё поменять, стартануть с чистого листа что ли, хотя мой лист уже никогда не будет чистым. Меня ждут большие перемены, и от этого ощущается долгожданный, волнующий трепет, — написал Тимати в "Инстаграме".

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Он также сообщил, что садится за подготовку нового альбома.

Рэпер также рассказал о больших самостоятельных планах. Он анонсировал выход нового альбома в конце сентября.

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