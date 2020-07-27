"Давно хотел всё поменять". Тимати уходит из Black Star и готовит новый альбом

Российский рэпер Тимати сообщил, что покидает музыкальный лейбл Black Star. Он пояснил, что его миссия "подошла к концу".

С 27 июля Тимати стал "независимым агентом с полным каталогом и торговыми знаками". Исполнитель больше не имеет отношения к деятельности компании и не занимается её артистами. При этом Юнусов сохранил учредительские доли и права в нескольких проектах, три компании перешли в его ответственность.

— Что касается меня, то я давно хотел всё поменять, стартануть с чистого листа что ли, хотя мой лист уже никогда не будет чистым. Меня ждут большие перемены, и от этого ощущается долгожданный, волнующий трепет, — написал Тимати в "Инстаграме".