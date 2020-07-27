Уволившиеся из "Ведомостей" журналисты заявили о создании нового СМИ

Журналисты, которые не так давно ушли из газеты "Ведомости", заявили, что работают над новым новостным онлайн-проектом VTimes. Об этом сообщается в заявлении на сайте запускающегося медиаресурса.

— Мы объявляем о начале работы над новым онлайн-проектом под названием VTimes, который стартует осенью. Этот медиаресурс будет освещать уже известные вам по "Ведомостям" темы, но также и новые: здоровье, экологию, ответственное потребление, человеческий капитал и другие, — говорится в сообщении.

Отмечается, что основатель "Ведомостей" Дерк Сауэр будет выступать в качестве советника нового проекта, при этом уточняется, что он не является инвестором или менеджером. Под заявлением поставили подписи Александр Губский, Борис Сафронов, Филипп Стеркин, Кирилл Харатьян, Елизавета Базанова, Екатерина Мереминская, Михаил Оверченко, Александра Чунова, Григорий Кравченко и другие.

Один из причастных к созданию проекта Александр Губский рассказал, что команда нового медиаресурса уже на этой неделе начнёт публиковать работы своих авторов в соцсетях. Это сделано, чтобы "не выпадать из информационного поля", отметил журналист в беседе с РИА "Новости". Кроме того, по его словам, потребность читателей "Ведомостей" в информации после ухода авторов никуда не делась и таким образом её планируют удовлетворять.

Губский сообщил, что параллельно с публикациями ресурс будет "наращивать мясо" и уже полноценно стартует осенью. Он также отметил, что пока руководящие должности проекта не распределены, так как в данный момент важно показать свою командность.