Дегтярёв предупредил министров об ответственности за каждый рубль

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв предупредил министров региона о персональной ответственности за каждый рубль, привлечённый из федерального бюджета. Об этом сообщает пресс-служба правительства края.
— Объект не сдан, хоть один рубль ушёл в федеральный бюджет — расстаёмся. Так будем работать теперь. Есть ряд приоритетных проектов, есть вопрос по актуализации национальных проектов. Все краевые инвестиционные программы нужно свести воедино и предоставить мне весь перечень объектов, куда мы хотим направить средства, — подчеркнул Дегтярёв на совещании с аппаратом.
Хабаровчане защитили Дегтярёва от провокатора, который пытался к нему пробратьсяМужчина известен как Фредди и имеет три судимости, а во время инцидента, вероятно, был пьян.
Он отметил, что граждане должны понимать, "где и что строят" в Хабаровском крае.
Напомним, ранее врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв пообщался с местными жителями. Одна из встреч прошла прямо на дороге, когда член ЛДПР остановил свой автомобиль. Дегтярёв обсудил с гражданами нескольких муниципалитетов насущные проблемы и пути их решения. Врио главы края отметил, что настроен установить с населением прямую связь.