Дегтярёв предупредил министров об ответственности за каждый рубль

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв предупредил министров региона о персональной ответственности за каждый рубль, привлечённый из федерального бюджета. Об этом сообщает пресс-служба правительства края.

— Объект не сдан, хоть один рубль ушёл в федеральный бюджет — расстаёмся. Так будем работать теперь. Есть ряд приоритетных проектов, есть вопрос по актуализации национальных проектов. Все краевые инвестиционные программы нужно свести воедино и предоставить мне весь перечень объектов, куда мы хотим направить средства, — подчеркнул Дегтярёв на совещании с аппаратом.

Он отметил, что граждане должны понимать, "где и что строят" в Хабаровском крае.