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Дегтярёв предупредил министров об ответственности за каждый рубль

Он подчеркнул, что руководители должны предоставить весь перечень объектов, куда планируется направить средства.

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Фото © ТАСС / Пресс-служба Администрации Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв предупредил министров региона о персональной ответственности за каждый рубль, привлечённый из федерального бюджета. Об этом сообщает пресс-служба правительства края.

Объект не сдан, хоть один рубль ушёл в федеральный бюджет — расстаёмся. Так будем работать теперь. Есть ряд приоритетных проектов, есть вопрос по актуализации национальных проектов. Все краевые инвестиционные программы нужно свести воедино и предоставить мне весь перечень объектов, куда мы хотим направить средства, — подчеркнул Дегтярёв на совещании с аппаратом.

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Мужчина известен как Фредди и имеет три судимости, а во время инцидента, вероятно, был пьян.

Он отметил, что граждане должны понимать, "где и что строят" в Хабаровском крае.

Напомним, ранее врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв пообщался с местными жителями. Одна из встреч прошла прямо на дороге, когда член ЛДПР остановил свой автомобиль. Дегтярёв обсудил с гражданами нескольких муниципалитетов насущные проблемы и пути их решения. Врио главы края отметил, что настроен установить с населением прямую связь.

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