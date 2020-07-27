"Если у тебя поёт Ротару, ты на коне". Промоутер рассказал о гонорарах певицы

Сейчас звёзд эстрады неохотно приглашают на корпоративы и частные вечеринки, так как бюджет у таких мероприятий намного меньше, чем был раньше, а артисты не желают снижать цены. Об этом "Комсомольской правде" рассказал промоутер и генеральный директор компании "Ру-концерт" Евгений Морозов.

— Я тут интересный прайс нашёл 98 года. Докризисный. Гонорар Аллы Пугачёвой в то время составлял 25 тысяч долларов. София Ротару стоила 17 тысяч долларов. <...> В то время это тоже были большие деньги, — рассказал он.

Морозов отметил, что сейчас выступление Софии Ротару стоит в четыре раза дороже, чему поспособствовало появление новой элиты в 2000-х годах. Промоутер подчеркнул, что такие люди общались на банкетах, куда приглашались артисты, а деньги в то время "были шальные" и все "были в шоколаде".

— Крутая тачка и бриллианты были символом надёжного партнёрства. Так же и со звёздами. Если у тебя поёт Пугачёва или Ротару, значит, ты на коне, — пояснил Морозов.

По его словам, некоторые олигархи любили общаться со звёздами без посредников-организаторов, а артисты в свою очередь объявляли "тройной гонорар" и получали его. Теперь же люди не готовы платить такие деньги за выступления, а певцы по-прежнему хотят получать этот заработок.

Морозов отметил, что звёзды рискуют ближайшие полтора года сидеть без работы, либо будут вынуждены опустить цену до 500 тысяч рублей.