Вильфанд предупредил россиян о самой жаркой пятидневке года

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что последняя пятидневка июля будет самым жарким периодом для России. Об этом сообщает РИА "Новости".
— Атмосфера не нагревается от солнечных лучей, а нагревается подстилающая поверхность. К 20 июля нижние слои почвы тоже прогреваются и тогда происходит передача солнечной энергии во внешние слои атмосферы, — отметил Вильфанд.
"Самая горячая ведущая прогноза погоды" разделась, чтобы показать, что и её фигура далека от идеалаХоть Янет и усердно занимается спортом, сидя на правильном питании, не всегда возможно добиться безупречного тела.
По словам синоптика, в прибрежных городах самый тёплый период сместится на август.
Напомним, ранее Роман Вильфанд назвал девять регионов, где ожидается опасное ультрафиолетовое излучение. В ближайшие три дня лучше не находиться долго на солнце, чтобы не получить ожоги кожи и солнечный удар. В списке оказались Сочи, Ставропольский край, Орловская, Брянская, Воронежская области и другие.