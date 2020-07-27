Вильфанд предупредил россиян о самой жаркой пятидневке года

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что последняя пятидневка июля будет самым жарким периодом для России. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Атмосфера не нагревается от солнечных лучей, а нагревается подстилающая поверхность. К 20 июля нижние слои почвы тоже прогреваются и тогда происходит передача солнечной энергии во внешние слои атмосферы, — отметил Вильфанд.

По словам синоптика, в прибрежных городах самый тёплый период сместится на август.