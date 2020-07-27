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Вильфанд предупредил россиян о самой жаркой пятидневке года

В прибрежных регионах этот период немного сместится.

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что последняя пятидневка июля будет самым жарким периодом для России. Об этом сообщает РИА "Новости".

Атмосфера не нагревается от солнечных лучей, а нагревается подстилающая поверхность. К 20 июля нижние слои почвы тоже прогреваются и тогда происходит передача солнечной энергии во внешние слои атмосферы, — отметил Вильфанд.

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Хоть Янет и усердно занимается спортом, сидя на правильном питании, не всегда возможно добиться безупречного тела.

По словам синоптика, в прибрежных городах самый тёплый период сместится на август.

Напомним, ранее Роман Вильфанд назвал девять регионов, где ожидается опасное ультрафиолетовое излучение. В ближайшие три дня лучше не находиться долго на солнце, чтобы не получить ожоги кожи и солнечный удар. В списке оказались Сочи, Ставропольский край, Орловская, Брянская, Воронежская области и другие.

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