Блогер Варламов переболел коронавирусом и рассказал о нетипичных симптомах инфекции

Блогер Илья Варламов сообщил, что переболел коронавирусом. Он признался, что не переживает, так как в его организме теперь "достаточное количество IgG-антител".

В статье на своём сайте Варламов описал подробности лечения, а также рассказал о нетипичных симптомах инфекции. Блогер отметил, что спустя месяц после болезни анализ на антитела показал положительный результат.

По словам Варламова, в начале болезни после интенсивной физической нагрузки он испытывал усталость, небольшую тошноту, у него начался жар. Ночью он спал беспокойно, просыпаясь "то от холода, то от адской жары". Спустя пару дней блогер проконсультировался со специалистом, и тот, выслушав рассказ о симптомах, с уверенностью сказал, что Варламов заразился коронавирусом.

На восьмой день блогера вызвали на компьютерную томографию, после чего выдали заключение: "КТ-признаки вирусной инфекции, с высокой вероятностью CoViD-19, лёгкой (1-й степени)". Спустя день на ноге Варламова появилась сыпь — запоздалая реакция организма на инфекцию.