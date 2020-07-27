Девушка жаловалась на жжение в ногах, и оказалось, что это симптом смертельного "священного огня"

24-летняя девушка обратилась к врачам с жалобами на сильное жжение в районе от пальцев ног до середины бёдер. Из-за этого пациентка едва могла ходить. Но спустя два дня после первых симптомов, когда британка была уже в больнице, ходить она перестала совсем, а боль стала просто невыносимой.

Несмотря на боли, ноги были холодными, а пульс не прощупывался. Пациентку срочно отправили на компьютерную томографию, которая показала, что сосуды женщины сильно сужены. В срочном порядке британке ввели антикоагулянты (препараты, разжижающие кровь). После этого кровоток в ногах начал восстанавливаться, а симптомы странного заболевания — проходить. К сожалению, без потерь не обошлось. Из-за гангрены девушке пришлось ампутировать палец.

Для большинства современных людей такая болезнь — что-то неизвестное, хотя в Средние века эрготизм был довольно распространённым явлением. Его также называли "священным огнём", или "огнём святого Антония". Первая вспышка задокументирована 857 годом н.э., когда "люди страдали от великой чумы гниющий отвратительных волдырей, а перед смертью конечности больных отмирали и вовсе отвалились".

По мнению врачей, симптомы появились у британки из-за того, что она приняла вместе препараты от ВИЧ и мигрени. Сочетание вызвало повышение уровня эрготамина, что загустило кровь, пишет The New England Journal of Medicine.