В Подмосковье стартовала вторая смена образовательного форума "Территория смыслов" — видео

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В Подмосковье стартовала вторая смена Всероссийского образовательного форума "Территория смыслов" под названием "Гражданское общество". Волонтёры и активисты со всей страны на протяжении недели будут посещать лекции, мастер-классы и нетворкинги на тему развития молодёжных сообществ. Участники могут претендовать на персональные и командные гранты.

— Очень нравится атмосфера. Это действительно та самая территория, которая наделяет твою жизнь смыслом того, что ты с определёнными людьми можешь создавать некие идеи, проекты. И это может сопровождаться бесконечно, — рассказал Лайфу участник форума Расул Багаутдинов.

Молодой человек пояснил, что его проект нацелен на раздачу одежды нуждающимся. Он начнётся с Казани, однако впоследствии планируется его расширение. Другие участники также поделились, что планируют обменяться опытом с ребятами и организаторами, получить новые знания и массу положительных эмоций.

Из-за пандемии коронавируса форум проводится в новом онлайн-офлайн-формате. Приехать в Московскую область смогли только 100 человек, а все остальные 300 — будут участвовать дистанционно. Все участники носят защитные маски и соблюдают социальную дистанцию, также им предоставлены санитайзеры.