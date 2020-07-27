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В Сочи задержали аниматоров-"полицейских", устроивших стрельбу на корпоративе

Ранее в Сеть попало видео, вызвавшее резонанс.

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В Сочи задержали пятерых аниматоров, которые в форме полиции пытались "развлечь" людей и инсценировали нападение со стрельбой. По данным источника Лайфа, сейчас они находятся в отделении полиции, их личности устанавливают.

Напомним, резонансное видео сняли на базе отдыха "Шахе" в Сочи. На кадрах "полицейские" подходят к отдыхающим, в ответ те начинают с ними конфликтовать и бьют по голове одного из "правоохранителей", он падает навзничь. После этого якобы коллега пострадавшего открывает стрельбу. Полиция установила, что "полицейские" оказались аниматорами, которых позвали на корпоратив.

Они переоделись в форму инспекторов ДПС и прихватили с собой охолощённое оружие, чтобы сымитировать сцену постановочного задержания.

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