В Сочи задержали аниматоров-"полицейских", устроивших стрельбу на корпоративе

В Сочи задержали пятерых аниматоров, которые в форме полиции пытались "развлечь" людей и инсценировали нападение со стрельбой. По данным источника Лайфа, сейчас они находятся в отделении полиции, их личности устанавливают.

Напомним, резонансное видео сняли на базе отдыха "Шахе" в Сочи. На кадрах "полицейские" подходят к отдыхающим, в ответ те начинают с ними конфликтовать и бьют по голове одного из "правоохранителей", он падает навзничь. После этого якобы коллега пострадавшего открывает стрельбу. Полиция установила, что "полицейские" оказались аниматорами, которых позвали на корпоратив.