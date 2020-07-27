В Сочи на туристов напали "полицейские" с автоматом. Оказалось, что это аниматоры — видео

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В Лазаревском районе Сочи на базе отдыха "Шахе" сняли фейковое видео, как аниматоры в костюмах полицейских "напали" на туристов. Об этом Лайфу сообщил источник.
На появившемся в Сети видео "полицейские" подходят к отдыхающим, в ответ те начинают с ними конфликтовать и бьют по голове одного из "правоохранителей", он падает навзничь. После этого якобы коллега пострадавшего, которого тоже пытаются ударить, открывает стрельбу из "автомата" в воздух.
— Установлено, что организатор корпоратива пригласил группу аниматоров, которые, переодевшись в форму инспекторов дорожно-патрульной службы, используя охолощённое оружие, сымитировали сцену постановочного задержания одного из участников мероприятия. Сотрудники полиции установили и опросили организатора вечеринки, им оказался 29-летний местный житель, — говорится в сообщении ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
В Москве захватили заложника в стиле 90-х. Задержано семь человек, из них двое — полицейские-близнецыС супруги пострадавшего требовали более четырёх миллионов рублей.
По факту инцидента ведомство проводит проверку.
А ранее Лайф рассказывал про реального сотрудника МВД, который пинком сбил подростков с мотоцикла. Одного из них он затем ещё и за шиворот скинул на асфальт из-за попытки сбежать. Ребята проигнорировали требование инспекторов ДПС остановиться.