В Сочи на туристов напали "полицейские" с автоматом. Оказалось, что это аниматоры — видео

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В Лазаревском районе Сочи на базе отдыха "Шахе" сняли фейковое видео, как аниматоры в костюмах полицейских "напали" на туристов. Об этом Лайфу сообщил источник.

На появившемся в Сети видео "полицейские" подходят к отдыхающим, в ответ те начинают с ними конфликтовать и бьют по голове одного из "правоохранителей", он падает навзничь. После этого якобы коллега пострадавшего, которого тоже пытаются ударить, открывает стрельбу из "автомата" в воздух.

— Установлено, что организатор корпоратива пригласил группу аниматоров, которые, переодевшись в форму инспекторов дорожно-патрульной службы, используя охолощённое оружие, сымитировали сцену постановочного задержания одного из участников мероприятия. Сотрудники полиции установили и опросили организатора вечеринки, им оказался 29-летний местный житель, — говорится в сообщении ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

По факту инцидента ведомство проводит проверку.