Доцент-расчленитель Соколов закатил новую истерику в суде из-за историка Понасенкова — видео

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Доцент-расчленитель Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей аспирантки, молодой возлюбленной Анастасии Ещенко, вновь устроил истерику во время судебного процесса. В результате судье пришлось сделать ему замечание.

Причиной недовольств Соколова стал давний враг, публицист Евгений Понасенков, вызванный в качестве свидетеля. Историк заявил, что не испытывает личной неприязни к обвиняемому, при этом назвал доцента "чудовищно жестоким и очень комичным неудачником". Соколов назвал слова Понасенкова ложью, вновь заявив о травле с его стороны.