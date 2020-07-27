Доцент-расчленитель Соколов закатил новую истерику в суде из-за историка Понасенкова — видео

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Доцент-расчленитель Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей аспирантки, молодой возлюбленной Анастасии Ещенко, вновь устроил истерику во время судебного процесса. В результате судье пришлось сделать ему замечание.
Причиной недовольств Соколова стал давний враг, публицист Евгений Понасенков, вызванный в качестве свидетеля. Историк заявил, что не испытывает личной неприязни к обвиняемому, при этом назвал доцента "чудовищно жестоким и очень комичным неудачником". Соколов назвал слова Понасенкова ложью, вновь заявив о травле с его стороны.
Доцент-расчленитель Соколов в суде назвал имя "настоящего" виновника убийства аспирантки — видеоСпециалист по военной истории Франции вновь закатил истерику в зале заседаний.
Напомним, бывший доцент СПбГУ убил свою аспирантку и возлюбленную Анастасию Ещенко 8 ноября 2019 года. Его задержали на следующий день, когда он пытался выбросить части тела девушки в реку Мойку. В марте Следственный комитет РФ объявил о завершении расследования резонансного дела.