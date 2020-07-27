"Цель приезда — снять фильм". Шнуров пообщался с жителями Хабаровска

Российский музыкант и член Партии роста Сергей Шнуров пообщался с жителями Хабаровска, куда прилетел сегодня утром, а также ответил на вопросы журналистов.

"Я хочу установить прямую связь". Дегтярёв встретился с хабаровчанами — видео Врио главы региона обсудил с жителями нескольких муниципалитетов насущные проблемы и пути их решения.

Шнуров также пошутил, что видел происходящее в крае на YouTube, который придумал "Господь Бог наш Иисус Христос". Он отметил, что не принимает какую-либо определённую точку зрения по поводу акций в регионе.