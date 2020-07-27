"Цель приезда — снять фильм". Шнуров пообщался с жителями Хабаровска

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Российский музыкант и член Партии роста Сергей Шнуров пообщался с жителями Хабаровска, куда прилетел сегодня утром, а также ответил на вопросы журналистов.
— Цель приезда — снять фильм для моего канала RTVI о протестах, — рассказал новоиспечённый продюсер упомянутого канала.
"Я хочу установить прямую связь". Дегтярёв встретился с хабаровчанами — видеоВрио главы региона обсудил с жителями нескольких муниципалитетов насущные проблемы и пути их решения.
Шнуров также пошутил, что видел происходящее в крае на YouTube, который придумал "Господь Бог наш Иисус Христос". Он отметил, что не принимает какую-либо определённую точку зрения по поводу акций в регионе.
Напомним, Шнуров, в частности, планирует взять интервью у врио губернатора края Михаила Дегтярёва.