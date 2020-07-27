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Оператор "Северного потока – 2" заявил, что нерест трески не помешает строительству

Отмечается, что нужный участок газопровода не попадает под сезонные ограничения.

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Судно-трубоукладчик "Академик Черский". Фото © ТАСС / Виталий Невар

Нерест трески, из-за которого вводятся сезонные ограничения в некоторых зонах, не станет помехой для строительства участка "Северного потока – 2". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу оператора проекта Nord Stream 2 AG.

В отношении оставшегося участка газопровода в датской исключительной экономической зоне сезонных ограничений нет, — пояснили в компании.

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Отмечается, что в Вашингтоне звучат "очень серьёзные угрозы".

Отмечается, что в зоне, где необходимо было бы приостановить работы из-за нереста трески, — Борнхольмском бассейне — трубы уже проложены.

Ранее немецкая радиостанция сообщила, что в течение уже двух недель трубоукладчики не могут приступить к строительству "Северного потока – 2" в датских водах из-за нереста трески.

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