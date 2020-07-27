Оператор "Северного потока – 2" заявил, что нерест трески не помешает строительству

Нерест трески, из-за которого вводятся сезонные ограничения в некоторых зонах, не станет помехой для строительства участка "Северного потока – 2". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу оператора проекта Nord Stream 2 AG.

— В отношении оставшегося участка газопровода в датской исключительной экономической зоне сезонных ограничений нет, — пояснили в компании.

Отмечается, что в зоне, где необходимо было бы приостановить работы из-за нереста трески, — Борнхольмском бассейне — трубы уже проложены.