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В Кремле считают, что работу Дегтярёва оценивать преждевременно

Однако Дмитрий Песков отметил, что врио главы Хабаровского края весьма энергично знакомится с ситуацией в регионе.

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Фото © ТАСС / Пресс-служба Администрации Хабаровского края

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что давать какие-либо оценки деятельности Михаила Дегтярёва на посту врио губернатора Хабаровского края ещё рано.

Пока преждевременно. По результатам первой недели оценивать работу кого бы то ни было невозможно, — ответил Песков на соответствующий вопрос.

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Он подчеркнул, что руководители должны предоставить весь перечень объектов, куда планируется направить средства.

Однако пресс-секретарь отметил, что Дегтярёв активно работает и весьма энергично знакомится с ситуацией в регионе.

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За ситуацией самым внимательным образом наблюдает российский лидер Владимир Путин.

Напомним, накануне врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв пообщался с местными жителями. Одна из встреч прошла прямо на дороге, когда член ЛДПР остановил свой автомобиль. Дегтярёв обсудил с гражданами нескольких муниципалитетов насущные проблемы и пути их решения. Врио главы края отметил, что настроен установить с населением прямую связь.

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