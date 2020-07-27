В Кремле считают, что работу Дегтярёва оценивать преждевременно

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что давать какие-либо оценки деятельности Михаила Дегтярёва на посту врио губернатора Хабаровского края ещё рано.
— Пока преждевременно. По результатам первой недели оценивать работу кого бы то ни было невозможно, — ответил Песков на соответствующий вопрос.
Дегтярёв предупредил министров об ответственности за каждый рубльОн подчеркнул, что руководители должны предоставить весь перечень объектов, куда планируется направить средства.
Однако пресс-секретарь отметил, что Дегтярёв активно работает и весьма энергично знакомится с ситуацией в регионе.
Песков — о контактах Дегтярёва с Москвой: На активной связиЗа ситуацией самым внимательным образом наблюдает российский лидер Владимир Путин.
Напомним, накануне врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв пообщался с местными жителями. Одна из встреч прошла прямо на дороге, когда член ЛДПР остановил свой автомобиль. Дегтярёв обсудил с гражданами нескольких муниципалитетов насущные проблемы и пути их решения. Врио главы края отметил, что настроен установить с населением прямую связь.