В Кремле считают, что работу Дегтярёва оценивать преждевременно

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что давать какие-либо оценки деятельности Михаила Дегтярёва на посту врио губернатора Хабаровского края ещё рано.

— Пока преждевременно. По результатам первой недели оценивать работу кого бы то ни было невозможно, — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Однако пресс-секретарь отметил, что Дегтярёв активно работает и весьма энергично знакомится с ситуацией в регионе.