Песков — о контактах Дегтярёва с Москвой: На активной связи

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, как часто временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв контактирует с российским лидером Владимиром Путиным и администрацией главы государства.
— Наверняка тоже регулярное общение, и с другими ведомствами, министерствами профильными, ему же во время общения с людьми много вопросов из различных областей, поэтому он с Москвой на активной связи, — заявил пресс-секретарь президента России.
Он подчеркнул, что Путин, безусловно, "самым внимательным образом наблюдает за этой ситуацией".
Дегтярёв предупредил министров об ответственности за каждый рубльОн подчеркнул, что руководители должны предоставить весь перечень объектов, куда планируется направить средства.
Ранее Дегтярёв рассказал о желании установить прямую связь с населением Хабаровского края. Врио главы региона пообещал чаще встречаться с людьми.
Напомним, 20 июля президент России Владимир Путин назначил Михаила Дегтярёва врио главы Хабаровского края. Экс-депутат пообещал, что в его рабочем кабинете свет будет гореть "до поздней ночи". В беседе с Лайфом он признался в любви хабаровчанам и поделился первыми планами в новой должности.