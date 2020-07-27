Песков — о контактах Дегтярёва с Москвой: На активной связи

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, как часто временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв контактирует с российским лидером Владимиром Путиным и администрацией главы государства.

— Наверняка тоже регулярное общение, и с другими ведомствами, министерствами профильными, ему же во время общения с людьми много вопросов из различных областей, поэтому он с Москвой на активной связи, — заявил пресс-секретарь президента России.

Он подчеркнул, что Путин, безусловно, "самым внимательным образом наблюдает за этой ситуацией".

Ранее Дегтярёв рассказал о желании установить прямую связь с населением Хабаровского края. Врио главы региона пообещал чаще встречаться с людьми.