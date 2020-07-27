Судимый туберкулёзник vs детский тренер. Стали известны подробности провокации, от которой Дегтярёва защитили хабаровчане

Вчера жители Хабаровского края, которые смогли пообщаться с врио губернатора Михаилом Дегтярёвым, защитили его от провокатора по прозвищу Фредди, пытавшегося прорваться к исполняющему обязанности главы. Затем местный фрик начал нелестно высказываться против одного из граждан, также назвав "заезжим" сотрудником ФСБ. После этого на ступенях регионального правительства началась потасовка.

Выяснилось, что пострадавший от нападок провокатора оказался не силовиком, а местным предпринимателем и детским тренером по каратэ на общественных началах. Об этом сам Михаил рассказал в интервью YouTube-каналу.

— Вчера дождался, когда выйдет Дегтярёв, любопытно же, что скажет. А тут этот Фредди. Меня назвали фээсбэшником, и все эти вещи некрасивые, — рассказал мужчина.

Жители Хабаровского края также подтвердили, что Михаил живёт в регионе. А Фредди они назвали больным провокатором и сидевшим фриком.