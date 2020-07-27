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Азербайджан и Турция проведут масштабные военные учения

В них задействуют военнослужащих, бронетехнику, миномёты и артиллерийские установки, авиацию и средства ПВО.

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Фото © Министерство обороны Азербайджанской Республики

Азербайджан и Турция в период с 29 июля по 10 августа проведут совместные широкомасштабные тактические и лётно-тактические учения с боевой стрельбой. В них примут участие сухопутные войска и ВВС обеих стран, сообщили в азербайджанском Министерстве обороны.

Как уточняется, учения с привлечением военной авиации пройдут в Баку, Нахичевани, Гяндже, Кюрдамире и Евлахе. Учения с участием сухопутных войск состоятся в период с 1 по 5 августа в Баку и Нахичевани.

Путин назвал очень чувствительной для России ситуацию на границе Армении и Азербайджана

Ранее эта тема уже поднималась на заседании Совбеза РФ 17 июля.

Напомним, ситуация на азербайджано-армянской границе обострилась в воскресенье, 12 июля. Обе стороны конфликта обвинили друг друга в провоцировании инцидента. В Кремле призвали к сдержанности Баку и Ереван.

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