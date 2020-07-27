Азербайджан и Турция проведут масштабные военные учения

Азербайджан и Турция в период с 29 июля по 10 августа проведут совместные широкомасштабные тактические и лётно-тактические учения с боевой стрельбой. В них примут участие сухопутные войска и ВВС обеих стран, сообщили в азербайджанском Министерстве обороны.
Как уточняется, учения с привлечением военной авиации пройдут в Баку, Нахичевани, Гяндже, Кюрдамире и Евлахе. Учения с участием сухопутных войск состоятся в период с 1 по 5 августа в Баку и Нахичевани.
Путин назвал очень чувствительной для России ситуацию на границе Армении и АзербайджанаРанее эта тема уже поднималась на заседании Совбеза РФ 17 июля.
Напомним, ситуация на азербайджано-армянской границе обострилась в воскресенье, 12 июля. Обе стороны конфликта обвинили друг друга в провоцировании инцидента. В Кремле призвали к сдержанности Баку и Ереван.