В Подмосковье пьяный мужчина разозлился на банкомат и избил его мусорным ведром — видео

В подмосковной Балашихе мужчина, вероятно, из-за чего-то разозлившись на банкомат, избил его и ещё несколько аппаратов мусорным ведром. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, а дебошира задержали. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.
Как выяснилось, агрессию на банкоматы выплеснул 40-летний житель города Клина, который, как показала экспертиза, был пьян. Мужчина рассказал, что выпивал дома, однако, что стало причиной такого поведения, он не ответил.
"Это как ребёнка отдать". В Петербурге вооружённый пистолетом попытался похитить енотаСправиться с пьяным дебоширом хозяйке зверька помогли прохожие.
На дебошира составили административный протокол из-за присутствия в пьяном виде в общественном месте. Правоохранители проводят проверку по факту повреждения имущества, на основании которой примут решение в соответствии с законом.
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