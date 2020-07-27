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В Подмосковье пьяный мужчина разозлился на банкомат и избил его мусорным ведром — видео

Что именно стало причиной такого поведения дебошира, неизвестно.

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Видео © ГУ МВД России по Московской области

В подмосковной Балашихе мужчина, вероятно, из-за чего-то разозлившись на банкомат, избил его и ещё несколько аппаратов мусорным ведром. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, а дебошира задержали. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Как выяснилось, агрессию на банкоматы выплеснул 40-летний житель города Клина, который, как показала экспертиза, был пьян. Мужчина рассказал, что выпивал дома, однако, что стало причиной такого поведения, он не ответил.

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Справиться с пьяным дебоширом хозяйке зверька помогли прохожие.

На дебошира составили административный протокол из-за присутствия в пьяном виде в общественном месте. Правоохранители проводят проверку по факту повреждения имущества, на основании которой примут решение в соответствии с законом.

Ранее Лайф рассказывал, что в Новокузнецке полицейские задержали мужчину, который устроил драку с кондуктором.

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