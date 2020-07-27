К поискам подключились родственники. В Бурятии вторую неделю не могут найти пропавший с радаров Ан-2

В Бурятии уже больше недели продолжаются поиски пропавшего с радаров самолёта Ан-2, вылетевшего из посёлка Кырен 19 июля. Родственники членов экипажа судна просят о помощи в социальных сетях. По их словам, возможностей спасателей не хватает, для поисков требуется гораздо больше сил, средств и техники.

Двоюродная сестра командира исчезнувшего самолёта Виталия Мациевского Марина Казакова в беседе с Лайфом рассказала, что лес в поисках пропавших шести человек прочёсывает группа их родных и знакомых.

— Конечно, местность для поисков очень трудная, горы, тучи, почти ничего не видно, но это не значит, что искать не нужно. Оценивая ситуацию и местность с воздуха, очень трудно искать, поэтому нужно большое количество наземных групп и дроны, — пояснила собеседница.

По её словам, близким удалось достучаться до главы Бурятии Алексея Цыденова. Он пообещал привлечь к поискам военных и предоставить беспилотник "Орлан", который может помочь в обнаружении судна и экипажа.

— Предварительная версия, что у самолёта мог отказать двигатель, но так как Ан-2 — это легкомоторный самолёт и при отказе двигателя он может планировать, это оставляет нам надежду, что они могли остаться живыми и посадить его в гуще леса, — уточнила Казакова.

Она также рассказала о зацепке в деле об исчезновении судна.

— Был свидетель в Иркутской области в одной из местных деревень, который якобы видел, как он [упал] и примерную область, куда он мог упасть. Он изъявил желание помочь и тоже в составе поисковой группы вышел на маршрут, — добавила Марина.