Лайф публикует видео петербургского двора, где нашли расчленённое тело женщины

Ночью в Выборгском районе Санкт-Петербурга обнаружили туловище женщины без головы, рук и ног. Лайф публикует видео с места, где была совершена ужасающая находка.
На кадрах видно, что дом стоит недалеко от проезжей части, однако на приличном расстоянии от дороги, а под окнами, где и было найдено тело, судя по местности, люди ходят нечасто.
Напомним, по данным следствия, после ссоры муж ударил жену по голове топором не менее трёх раз, отрубил голову, верхние и нижние конечности и спрятал их в чемодане, а туловище выбросил из окна квартиры. Злоумышленник уже задержан.