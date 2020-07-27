Лайф публикует видео петербургского двора, где нашли расчленённое тело женщины

Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Ночью в Выборгском районе Санкт-Петербурга обнаружили туловище женщины без головы, рук и ног. Лайф публикует видео с места, где была совершена ужасающая находка.

На кадрах видно, что дом стоит недалеко от проезжей части, однако на приличном расстоянии от дороги, а под окнами, где и было найдено тело, судя по местности, люди ходят нечасто.