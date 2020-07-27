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Лайф публикует видео петербургского двора, где нашли расчленённое тело женщины

По подозрению в расправе уже задержан муж убитой.

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Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Ночью в Выборгском районе Санкт-Петербурга обнаружили туловище женщины без головы, рук и ног. Лайф публикует видео с места, где была совершена ужасающая находка.

На кадрах видно, что дом стоит недалеко от проезжей части, однако на приличном расстоянии от дороги, а под окнами, где и было найдено тело, судя по местности, люди ходят нечасто.

Напомним, по данным следствия, после ссоры муж ударил жену по голове топором не менее трёх раз, отрубил голову, верхние и нижние конечности и спрятал их в чемодане, а туловище выбросил из окна квартиры. Злоумышленник уже задержан.

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