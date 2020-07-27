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Разговор Путина и Зеленского в Кремле оценили как конструктивный и содержательный

Главы государств накануне обсудили, в частности, вопросы урегулирования конфликта на востоке Украины.

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Фото © Pixabay

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского получился конструктивным и содержательным. Об этом журналистам сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Что касается атмосферы разговора, то она была конструктивная, деловая, и разговор был содержательным, — сказал он.

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Авторы петиции уверены, что украинский лидер несёт с собой несчастья туда, куда приезжает.

Напомним, главы двух государств накануне обсудили вопросы урегулирования внутриукраинского кризиса, а также затронули тему освобождения удерживаемых лиц.

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