В Кремле сообщили, что Россия не стремится в "Большую семёрку"

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена и не стремится возрождать формат Группы восьми G8, так как полностью удовлетворена эффективностью формата "Большой двадцатки".

— Россия не стремится присоединиться к "семёрке". Более того, в России неоднократно говорили о том, что мы весьма удовлетворены эффективностью работы в рамках таких форматов, как "Большая двадцатка", которая лучше отвечает современным экономическим реалиям с точки зрения центров экономического развития в мире, — отметил Песков.

Он также напомнил, что президент России Владимир Путин "ни разу не выступал с какими-либо инициативами, обращениями", чтобы страна присоединилась к работе G7. По словам Пескова, во время существования Группы восьми очередной саммит планировалось провести в Сочи, однако участники отказались от приезда в РФ.

Представитель Кремля также отметил, что любое объединение, которое не включает в себя страны, являющиеся центрами экономического развития и потенциала, неэффективны. При этом Песков подчеркнул, что на саммите "пятёрки" Совбеза ООН обсуждаются совершенно другие вопросы, не касающиеся экономики.