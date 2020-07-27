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В работе интернет-сервисов Сбербанка произошёл крупный сбой

В кредитном учреждении уточнили, что проблемы возникли в приложении "Сбербанк Онлайн".

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Фото © Зотов Алексей / ТАСС

В работе интернет-сервисов Сбербанка наблюдается крупный сбой. Об этом сообщил мониторинговый ресурс Downdetector.

По информации сервиса, большинство пожаловавшихся клиентов (84%) не могли совершить перевод денежных средств. 10% не могли войти в систему, 4% — совершить платёж со счёта.

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Активнее всех на неполадки жаловались жители Москвы, Петербурга, Самары, Краснодара и Екатеринбурга. Как передаёт РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу кредитного учреждения, проблемы могли возникнуть у некоторых клиентов в приложении "Сбербанк Онлайн". В банке заверили, что к настоящему моменту устранили неполадки.

Ранее Лайф писал, что мошенники научились отправлять потенциальным жертвам сообщения с официального номера Сбербанка — 900. Для этого злоумышленники используют сервисы кредитного учреждения по открытию счетов.

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