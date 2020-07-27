В работе интернет-сервисов Сбербанка произошёл крупный сбой

В работе интернет-сервисов Сбербанка наблюдается крупный сбой. Об этом сообщил мониторинговый ресурс Downdetector.

По информации сервиса, большинство пожаловавшихся клиентов (84%) не могли совершить перевод денежных средств. 10% не могли войти в систему, 4% — совершить платёж со счёта.

Активнее всех на неполадки жаловались жители Москвы, Петербурга, Самары, Краснодара и Екатеринбурга. Как передаёт РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу кредитного учреждения, проблемы могли возникнуть у некоторых клиентов в приложении "Сбербанк Онлайн". В банке заверили, что к настоящему моменту устранили неполадки.