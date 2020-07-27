Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Житель Петербурга сознался, что убил и расчленил жену. Он заплакал на допросе

Ранее Лайф узнал, что мужчина угрожал супруге расправой.

820
Post cover

Фото © Соцсети

Задержанный по подозрению в убийстве и расчленении супруги житель Санкт-Петербурга сознался в преступлении. Об этом Лайфу сообщил источник.

По его данным, сейчас мужчина находится на допросе у следователей и плачет.

Лайф публикует видео петербургского двора, где нашли расчленённое тело женщины

По подозрению в расправе уже задержан муж убитой.

Напомним, туловище женщины без головы, рук и ног было найдено у дома в Выборгском районе Санкт-Петербурга. По подозрению в расправе задержали супруга убитой. По данным следствия, мужчина поссорился с женой и в ходе конфликта ударил её по голове топором несколько раз. После этого он отрубил голову, верхние и нижние конечности супруги и спрятал их в чемодане. Туловище девушки он выбросил из окна квартиры. Лайф узнал подробности расправы петербуржца над женой. Мужчина угрожал возлюбленной убийством.

Выбор редакции

Loading...