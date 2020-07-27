Число жертв ДТП под Волгоградом увеличилось до восьми

Количество погибших в результате съезда машины в оросительный канал в Волгоградской области возросло до восьми человек. Об этом Лайфу сообщили в ГУ МВД России по региону.

В салоне авто нашли тела шести женщин и двух мужчин. По предварительным данным, в момент ДТП за рулём находился 28-летний водитель. Детали инцидента устанавливаются.