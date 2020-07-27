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Число жертв ДТП под Волгоградом увеличилось до восьми

На месте продолжает работу следственно-оперативная группа, устанавливаются личности погибших.

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Фото © ГУ МВД России по Волгоградской области

Количество погибших в результате съезда машины в оросительный канал в Волгоградской области возросло до восьми человек. Об этом Лайфу сообщили в ГУ МВД России по региону.

В салоне авто нашли тела шести женщин и двух мужчин. По предварительным данным, в момент ДТП за рулём находился 28-летний водитель. Детали инцидента устанавливаются.

В ДТП с легковушками в Ингушетии погибло два человека

Ещё восемь человек пострадали.

Напомним, автомобиль в канале обнаружили в селе Верхнепогромном Среднеахтубинского района сегодня. Сообщалось о пяти погибших, предварительно, водитель на справился с управлением.

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