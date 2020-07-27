Новый учебный год в России начнётся 1 сентября в обычном формате

Минпросвещения готовится провести традиционные линейки.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что новый учебный год начнётся в российских школах 1 сентября в обычном формате.

— Мы готовимся к тому, что все школы будут открыты, будут организованы традиционные линейки. <…> Хочу подчеркнуть, что мы говорим именно о традиционной, классической форме обучения с 1 сентября. Мы не планируем вводить дистанционное обучение, — отметил министр, подчеркнув, что некоторые элементы дистанционной учёбы могут применяться.

Кравцов добавил, что при организации учебного процесса школы будут использовать опыт, наработанный при проведении ЕГЭ, с учётом всех требований Роспотребнадзора.