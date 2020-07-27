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Новый учебный год в России начнётся 1 сентября в обычном формате

Минпросвещения готовится провести традиционные линейки.

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Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что новый учебный год начнётся в российских школах 1 сентября в обычном формате.

Мы готовимся к тому, что все школы будут открыты, будут организованы традиционные линейки. <…> Хочу подчеркнуть, что мы говорим именно о традиционной, классической форме обучения с 1 сентября. Мы не планируем вводить дистанционное обучение, — отметил министр, подчеркнув, что некоторые элементы дистанционной учёбы могут применяться.

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В случае его подписания президентом документ вступит в силу уже с сентября.

Кравцов добавил, что при организации учебного процесса школы будут использовать опыт, наработанный при проведении ЕГЭ, с учётом всех требований Роспотребнадзора.

При этом ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что решение о дистанционном или традиционном формате обучения будет приниматься в каждом регионе отдельно в зависимости от ситуации с коронавирусом. Пока российские школы готовятся к началу года с 1 сентября, окончательное решение по каждому субъекту примут 20 августа.

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