"Дамы без возраста". Пользователи Сети восхитились внешним видом Пугачёвой и Орбакайте

Известная певица Алла Пугачёва старалась не выходить в свет, пока особенно сильно бушевала пандемия коронавируса, и проводила время в своём особняке в посёлке Грязь. Однако недавно Примадонна встретилась со своей дочерью Кристиной Орбакайте, которая поделилась в соцсетях фотографией с мамой.

— Желаем вам тёплого и семейного воскресенья! Будьте здоровы и счастливы, — написала артистка под фото.

Поклонники певицы восхитились тем, как молодо выглядят Пугачёва и Орбакайте, отметив, что они обе "дамы без возраста". Большая часть комментариев к посту артистки содержит комплименты и ответные пожелания.