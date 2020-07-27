"Дамы без возраста". Пользователи Сети восхитились внешним видом Пугачёвой и Орбакайте

Известная певица Алла Пугачёва старалась не выходить в свет, пока особенно сильно бушевала пандемия коронавируса, и проводила время в своём особняке в посёлке Грязь. Однако недавно Примадонна встретилась со своей дочерью Кристиной Орбакайте, которая поделилась в соцсетях фотографией с мамой.
— Желаем вам тёплого и семейного воскресенья! Будьте здоровы и счастливы, — написала артистка под фото.
Дети поздравили Аллу Пугачёву с днём рождения и растрогали её до слёз — видеоГарри и Лиза нарисовали картину и приготовили торт.
Поклонники певицы восхитились тем, как молодо выглядят Пугачёва и Орбакайте, отметив, что они обе "дамы без возраста". Большая часть комментариев к посту артистки содержит комплименты и ответные пожелания.
Ранее Лайф рассказывал, что певица Анна Седокова выложила жаркое фото в бикини, доказав, что жених знает все её лучшие ракурсы.